Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün hazırladığı işaret diliyle ilk yardım ve 112 görüntülü iletişim sistemi kullanımı programına katılan işitme engelliler, aldıkları eğitimle hayat kurtarabilecek.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce "Engeller Hayat Kurtarmaya Engel Değildir" sloganıyla başlatılan işaret diliyle ilk yardım eğitimine katılan işitme engelliler, bu durumlarının hayat kurtarmaya engel olmadığını göstermek istiyor.



Uşak İl Sağlık Müdürü Alper Cem Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil bir durumda engelli bireylerin de ilk yardım müdahalesini rahatlıkla yapabileceğini göstermek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Engeller Hayat Kurtarmaya Engel Değildir" sloganıyla işitme engelli vatandaşlara sertifikalı ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi.



"Belki bir gün bir hayatı kurtaracaklar"

Eğitmenlerden doktor Elif Gül Kayış ise işitme engelli bir vatandaşın da hayat kurtarabileceğini göstermek istediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Sağlık Bakanlığı her 600 kişiden birinin ilk yardım bilgisine sahip olmasını hedefliyor. Biz de bu kapsama engelli vatandaşlarımızı da dahil etmek istedik. Tercüman arkadaşımıza ilk yardım eğitimi verdik ve daha sonra işitme engelli 11 vatandaşımızı eğitime aldık. Alanda en sık karşılaştığımız acil durumlarda yapılabilecek ilk yardım eğitimini verdik. İşitme engelli olsalar bile hiçbir şey hayat kurtarmaya engel olamaz. Onlar aldıkları eğitim sayesinde belki bir gün bir hayatı kurtaracaklar. Bunu bilmek bizi çok mutlu ediyor."



"Bu eğitim sayesinde hayat kurtaracağım"

Doğuştan işitme engelli 21 yaşındaki Muhammed Davulcu ise aldıkları ilk yardım eğitiminin hayat kurtarmalarına yardımcı olacağını ifade ederek, "Üç günlük bir eğitim aldık. Çok güzel geçti. Artık sertifikalı ilk yardımcı oldum. Hayatımda karşılaşacağım acil durumlara daha kolay müdahale edebileceğim için mutluyum. Belki bir gün aldığım bu eğitim sayesinde hayat kurtaracağım." diye konuştu.