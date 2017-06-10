Anne babalar çocuklarının yaşaması için umutla ilaç bekliyor. SMA hastası çocukların beklediği ilaç hâlâ yok. Konu ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan geldi. Topu SGK'ya atan Bakan Akdağ "İlacı kullanacak 114 kişinin isminin belirleyip SGK'ya bildirdik. Gerekli değerlendirmeyi onlar yapacak" dedi.

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