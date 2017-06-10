SMA hastaları ilaç bekliyor.
Amerika'dan gelecek ilaç konusunda Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıklama yaptı. Topu SGK atan Akdağ, "ilacı kullanacak 114 kişinin isminin belirleyip SGK'ya bildirdik. Gerekli değerlendirmeyi SGK yapacak" dedi.
114 rakamını duyan bazı aileler Ankara'ya gitti. Kimi de kurumları aradı.
Hasta yakınları ise çocuklarını yaşatmak için adeta zamana meydan okuyor.
Şimdi gözler Sosyal Güvenlik Kurumunda. Kurumun ilacı geri ödeme kapsamına alınıp almayacağı merakla bekleniyor.
ulusalkanal.com.tr
Anne babalar çocuklarının yaşaması için umutla ilaç bekliyor. SMA hastası çocukların beklediği ilaç hâlâ yok. Konu ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan geldi. Topu SGK'ya atan Bakan Akdağ "İlacı kullanacak 114 kişinin isminin belirleyip SGK'ya bildirdik. Gerekli değerlendirmeyi onlar yapacak" dedi.
SMA hastaları ilaç bekliyor.