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Suudi Arabistan petrol fiyatını yükseltti

Suudi Arabistan, Arap hafif petrolünün Asya`ya Mart teslimi satış fiyatına zam yaptı.

Suudi Arabistan petrol fiyatını yükseltti

Arap hafif petrolünün Asyalı müşterilere Mart ayı için satış fiyatı Şubat'a göre 0,30 dolar/varil artırılarak Umman/Dubai ortalaması +0,15 dolar/varile yükseltimesi kararlaştırıldı. 
 
Kuzeybatı Avrupa için Arap hafif petrolü satış fiyatını Şubat'a göre 1,25 dolar/varil artırarak BWAVE -3,45 dolar/varil seviyesine çıkaran Suudi Arabistan, ABD satış fiyatını da 0,15 dolar/varil artırrarak ASCI +0,40 dolar/varil olarak tespit etti./vatan

Etiketler; #suudi arabistan #petrol fiyatları yükseldi #mart satış
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