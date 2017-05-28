Saray ilçesindeki Güngörmez İlkokulu öğrencileri dünya çapında 11 ülkede desteklenen festival kapsamında hazırladıkları projelerinin sunumunu gerçekleştirdi.

Dünya çapında 11 ülkede desteklenen Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığının, HSBC su programı desteğiyle Türkiye’de yürüttüğü "Su Kaşifleri Projesi" festivali, Saray ilçesinde gerçekleştirildi.



Güngörmez İlkokulu bahçesinde yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 9 kişilik "Su Kaşifi" ekibi festivalde proje sunumu yaparak, atık maddelerden yapılma elbiselerle su şarkıları, halk oyunları ve tiyatro oyunlarını sahneledi.



‘Su Kaşifi Programı’ kapsamında 2016 aralık ayında Güngörmez İlkokulu öğrencileri gösterdikleri başarı sonucunda Türkiye birincisi olup festival düzenlemeye hak kazanırken, ekip Londra'da 11 ülkenin katılımıyla düzenlenecek yarışmada dünya birinciliği elde etmeyi hedefliyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, festivalde gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların duyarlılığının herkese örnek olması gerektiğini aktararak,, "Bu çocukların elde ettiği başarı ve su farkındalığı bir domino etkisi oluşturdu. Çocuklarımız, başlattıkları su farkındalığı ile önce Güngören İlkokulu ve Güngören Mahallesi'nde, daha sonra Saray ilçesi ve tüm ilde dikkatleri çekmeyi başardılar. Elde ettikleri başarı gurur verici." dedi.



Su Kaşifleri Kordinatörü Nilay Diner festivalde yaptığı konuşmada, projeye 104.45 derece ismiyle katıldıklarını ve 24 zorlu etkinlik gerçekleştirerek aralık ayının sonunda Türkiye birincisi ve uluslararası düzeyde de ikinci olduklarını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin, kendi çevrelerinde, okullarda, evlerinde su bilinci, su tasarrufu bilinci farkındalığı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Diner, "Çocuklar bunun için çok çabaladılar. Su bilincinin kazandırılmasının dışında bu projeye girdikten sonra tüm okulumuzda çocuklarımızın öz güvenleri arttı. Bundan sonra girdiğimiz tüm projelerde çocuklar oldukça özverili, çalışma bilinci tam olarak gerçekleştirdikleri birçok projede başarı elde ettik.” ifadelerini kullandı.



Diner, proje kapsamında festival düzenlemeye hak kazandıklarını ifade ederek, "678 ekip vardı ilk başta. Daha sonra 17 okula düştük. Bu festivallerle elde edeceğimiz başarılar sonrasında okullarımız 5’e düşecek. 5 okul 19 Haziran’da Türkiye finallerinde yarışacak. Sonrasında birinci olan ekip uluslararası düzeyde ülkemizi Londra’da yapılacak finallerde temsil edecek.” diye konuştu.



Su Kaşifi Melisa Çiçek de su kaşifliğinin kendisine çok şey kattığını dile getirerek, “Su Kaşifliği’nde suyumuzu ne kadar harcadığımızı, ne kadar saklı su olduğunu gördük. Ben önceki hayatımda suyla alakalı pek fazla bir şey yapmadığımı anladım. Su Kaşifliği bana çok şey kattı ve artık evde de ailelerimize de gösterdik. Diğer insanların da su kullanımıyla ilgili çevrelerine ve ailelerine duyarlı olmalarını istiyoruz biz." şeklinde konuştu.



Festivalde öğrencilerin halk oyunları gösterileri sonunda, su tasarrufunda başarılı olan öğrencilere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa tarafından bisiklet hediye edildi.