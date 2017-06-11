Sektörün aradığı nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayan teknik kolejlerin sayısı, 26'sı OSB içerisinde olmak üzere 33'e ulaştı

Sektörün aradığı nitelikli iş gücünün sektör tarafından karşılanmasını sağlayan teknik kolej sayısının 33'e ulaştığı bildirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Gaziantep'teki teknik kolejde yaptığı incelemelerin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörlerin arzuladığı nitelikli iş gücünün okullardan karşılanmasını istediklerini söyledi.

Bu kapsamda özel sektörle hareket edildiğini ifade eden Gülay, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

Gülay, bu anlamda her meslek lisesi içerisinde bu gibi programların bulunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Hatta sektör, 10-20 çırağı bulduğunda kendi fabrikasında 2 sınıf verdiğinde öğretmenimiz sektöre giderek ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Sektör temsilcisinin bulunduğu mekanlarda öğretmenlerimiz yarım gün veya 1-2 gün ders verip kalan zamanı öğrencinin çalışarak geçirmesini sağlayabiliyor." dedi.

İşbaşı eğitimi kapsamındaki öğrencilerin asgari ücretin yüzde 30'u kadar alacağı maaşın üçte ikisinin de yine devlet tarafından karşılandığına işaret eden Gülay, "Burada çırak öğrenci 4 yıl boyunca isterse devletin yurtlarında kalabilecek, yemeğini yiyebilecek. Sektörde çalışırken hem meslek öğrenecek hem de para kazanacak. 4 yıl sonra mezun olduğunda da KOSGEB tarafından sağlanacak 50 bin liralık hibe, 100 bin liralık da faizsiz krediyle kendi işini kurabilecek." diye konuştu.

Gülay, organize sanayi bölgesi yönetimleri, fabrika sahipleri veya sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle özel teknik kolejler açabildiğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Maliye bakanlıklarının 19 alanda teşvik verdiğini anlatan Gülay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlıklarımız bugün devlete mal olan bir öğrencinin maliyetinin yüzde 50 fazlasını o alanda teşvik ediyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki okulumuz da bu modelin bir ürünüdür. Şu an için 26 tane organize sanayi bölgesinde okulumuz var. 7 tane de 2016 yılında çıkan yasa kapsamında OSB dışında bu tarzda okulumuz var. Bu okullarda ise 20 bin 500 civarında bizzat sektörün kendi iş gücünü yetiştirdiği öğrenci bulunuyor. Bu sayı yeterli değil. 300 organize sanayi bölgesine 300 teknik kolej yapılması konusunda hedefimiz var. İnşallah bunu sağladığımızda devlet okullarının yanı sıra organize sanayi bölgelerinin de okulları yaygınlaştırılacak. Böylelikle nitelikli iş gücü ciddi şekilde artacak."