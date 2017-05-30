TEOG Sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları yarın saat 10.00'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları yarın saat 10.00'da açıklanacak.



Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan'da düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçlarına ilişkin, MEB'in resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.



Buna göre, ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları, yarın saat 10.00'da duyurulacak.