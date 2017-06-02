İzmir'den tatile geldiği Antalya'da kalbi durduktan sonra kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden ve bağışlanan organları 4 hastaya umut olan 16 yaşındaki Yağmur Gümüş, beyni hasar görmemiş olsa, organ nakli için sıra bekleyen hastalardan birisi olacaktı

Antalya'da organları 4 hasta için umut olan 16 yaşındaki Yağmur Gümüş'ün babası, beyni hasar görmemiş olsaydı kızının da organ nakli için sıra bekleyenlerden birisi olacağını söyledi.

Kısa sürede defalarca duran kalbi sağlık ekibince çalıştırıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç kızın babası Hakan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını 15 gün kadar önce Antalya'ya babaannesinin yanına tatile gönderdiklerini belirtti.

Geçen hafta kızının rahatsızlanarak kalbinin durduğuna işaret eden Gümüş, "Evde 8-10 kez, ambulansla hastaneye götürülürken de 3-4 defa kalbi durmuş. Hastanede yoğun bakımda kaldığı sürede kalbinde büyüme meydana geldiği söylendi. Kalp nakli için gerçekleştirilen testler olumsuz sonuçlandı. Kızımız dün sabah beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti. Doktorların tavsiyesiyle organlarını bağışlamaya karar verdik. Organlarını bağışlayarak kızımızın başkalarında yaşamasını ve umut olmasını istedik." ifadesini kullandı.

Organ naklinin dinen bir sakıncasının olmadığını öğrenmelerinin bağışta bulunmalarında etkili olduğunu vurgulayan Gümüş, kızının bu sayede sevap kazanmaya devam edeceğinine inandıklarını bildirdi.

Testler olumlu çıkmış olsaydı kızının organ bekleyen hasta durumunda olacağına dikkati çeken baba Gümüş, "Kızımın beyni hasar görmemiş olsaydı kalp nakli için sıra bekliyor olacaktık. Ancak şimdi kızımın organları başka hastalar için umut oldu. Bir 'Allah razı olsun' demeleri bizim için yeterli." diye konuştu.



Son fotoğrafları doğum gününden

Baba Gümüş, kızının rahatsızlanmadan 2 gün önce 24 Mayıs'ta doğum günü kutladıklarını belirtti. Doğum gününde kızının çok mutlu olduğuna dikkati çeken Gümüş, "Doğum günü pastasındaki mumları dilek tuttuktan sonra üfledi. Sürekli bize şakalar yaptı. Son fotoğrafını da orada çekmiştik." ifadesini kullandı.

Anne Damla Gümüş ise biricik kızlarını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak kızının sayesinde organlarıyla çocukların hayata tutunduğunu duyunca acılarının bir nebze olsun azaldığını, kızını doğum günündeki mutlu anlarıyla hatırlayacağını kaydetti.

Adli Tıp Kurumu Morgundan kızlarının cenazelerini teslim alan aile İzmir'e hareket etti. Yağmur Gümüş'ün yarın toprağa verileceği öğrenildi.



6 gün yoğun bakımda kalmıştı

İzmir'den babaannesinin yanına tatile gelen lise öğrencisi Yağmur Gümüş'ün 26 Mayıs'ta evdeyken kalbi durmuştu. Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalede kalbi yeniden çalıştırılan Gümüş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı. Yoğun bakımda 6 gün kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğeri Antalya'daki bir hastaya nakledilmiş, akciğeri ise İstanbul'a gönderilmişti. Gümüş'ün böbreklerinin ise nakil bekleyen 5 çocuktan organın uyum sağlayacağı ikisine nakledileceğini belirtilmişti.