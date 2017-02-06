Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Kayyum atandı
Kayyum atandı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
İran'dan ABD'ye nasihat
İran'dan ABD'ye nasihat

Tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 78 kilo verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir genç, tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 78 kilo verdi

Tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 78 kilo verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir genç, tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 78 kilo vererek 102 kiloya indi.

Aşırı kilo şikayetiyle ilçede özel bir hastaneye başvuran Cemil Binicioglu (18), burada geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 180 kilodan 102 kiloya geriledi.

Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hastanın aşırı kilo şikayetiyle kendilerine başvurduğunu kaydetti.

Hastaya tüp mide ameliyatı yaptıklarını ifade eden Göktaş, başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın 8 ay içinde kilolarından kurtulduğunu ve sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Aşırı kilolarından kurtulan Cemil Binicioğlu da kilo vermenin mutluluğunu yaşadığını, 8 ayda 78 kilo verdiğini kaydetti. Binicioğlu, verdiği kilolar sayesinde 70 bedenden 40 bedene düştüğünü ifade etti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Tüp Mide #hatay
banner863
Önceki Haber
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Sonraki Haber
İstanbul'da 6 ilçede 8 ve 9 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.