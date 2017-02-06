Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir genç, tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 78 kilo verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bir genç, tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 78 kilo vererek 102 kiloya indi.



Aşırı kilo şikayetiyle ilçede özel bir hastaneye başvuran Cemil Binicioglu (18), burada geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 180 kilodan 102 kiloya geriledi.



Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hastanın aşırı kilo şikayetiyle kendilerine başvurduğunu kaydetti.



Hastaya tüp mide ameliyatı yaptıklarını ifade eden Göktaş, başarılı geçen ameliyat sonrası hastanın 8 ay içinde kilolarından kurtulduğunu ve sağlığına kavuştuğunu belirtti.



Aşırı kilolarından kurtulan Cemil Binicioğlu da kilo vermenin mutluluğunu yaşadığını, 8 ayda 78 kilo verdiğini kaydetti. Binicioğlu, verdiği kilolar sayesinde 70 bedenden 40 bedene düştüğünü ifade etti.

