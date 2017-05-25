İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe eğitimi alan öğrenciler sertifikalarını aldı.

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi tarafından düzenlenen, Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği'nde, eğitim alan öğrenciler, törenle sertifikalarını aldı.



Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden İstanbul'a lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için gelen öğrencilerin akademik Türkçe eğitimi aldığı İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, yeni dönem mezunlarını düzenlediği törenle uğurladı.



Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği'nde çeşitli ülkelerden gelerek eğitim alan öğrenciler, Dil Merkezi'nde oluşturdukları koroyla Türkiye'nin farklı bölgelerine ait türkülerle, şarkılar seslendirdi.



Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen gitar ve keman resitali ile şiir dinletisi izleyicilerden büyük alkış aldı.



İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde aralarında İtalya, İspanya, Yunanistan, Mısır, Hindistan, Meksika, Brezilya, Cezayir, Rusya, Tayland ve Nijerya'nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden yaklaşık bin öğrencinin Türkçe öğrenmek için merkezlerine başvurduklarını anlattı.



Şenlik sonunda öğrencilere sahnede sertifikaları verildi.