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Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti

Üniversitelerde disiplin yönetmeliği değiştirildi. Buna göre Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenleme ile öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen üniversite öğrencilerine bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilecek.

Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.     

Buna göre, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına "öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak" hükmü de eklendi.     

AA'nın haberine göre Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uyulmaması da bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler arasında yer aldı.     

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları, "soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek hükmü"nü de içerecek şekilde yeniden düzenlendi.     

Yönetmeliğe eklenen yeni hüküm ile de soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilecekler, gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilecekler.     

Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi, yazılı olarak da sunabilecek. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #üniversite disiplin yönetmeliği #Resmi Gazete
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