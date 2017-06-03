Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 40 üniversite öğrencisi, "sosyal sorumluluk projesi" kapsamında köy okulun tadilat ve boya işlerini yaptı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) eğitim gören 40 öğrenci, "sosyal sorumluluk projesi" kapsamında Gürpınar köyü Çobanlar İlköğretim Okulunu yeniledi.



Çocukların daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla başlatılan ve bir ay süren projede öğrenciler tadilat ve boyama işlerini yaparak okulun yenilenmesini sağladı.



BEÜ Alaplı MYO Öğretim Görevlisi Elif Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Yapı Ressamlığı Programı 2. sınıf öğrencilerin okulu baştan sona yenilediğini belirtti.



Okulun mimarı açıdan daha aktif ve kullanışlı hale getirilmesi, görsel ve ruhsal açıdan çevresinin düzenlenmesi için bir ay süren bir çalışma yapıldığını vurgulayan Akbulut, "Öğrencilerimiz, Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü ve kendi harçlıklarından aldıkları malzemelerle okulun iç ve dış boyasını yaptılar. Ayrıca okulun çevresinde yeni bir istinat duvarı yaparak ahşap olan tavanı alçıpan kaplaması yaptılar. Bunu gibi daha birçok çalışma yapan öğrencilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Üniversite öğrencisi Nusret Aktür de okulu yenilemek için büyük bir zevkle çalıştıklarını anlattı.



Okulun tüm eksiklerini 1 ay süren bir çalışma sonrası tamamladıklarını dile getiren Aktür, şöyle konuştu:



"Çocukların oyun oynamaları için okulun bahçesine seksek çizdik. Çizgi film kahramanlarını okulun duvarlarına çizerek öğrencilerin boyamasını sağladık. Eski otomobil lastiklerini boyayarak, üzerilerine dekoratif şekiller çizerek içlerine toprak doldurduk ve renkli çiçekler diktik. Ayrıca kullanılmayan eşyaları yeniden düzenleyerek farklı işler için kullanılmasını sağladık. Tüm bunları yaparken minik öğrencilerimizle birlikte yaptık. Çok zevkli ve faydalı bir çalışma oldu. Bizde destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz."