Erzurum'da, 5 yaşındaki torunu Yiğit Demir'i düştüğü tandırdan kurtaran babaanne Hashanım Demir, hastanede tedavi gören torununa yaklaşık 2 aydır refakat ediyor

Erzurum'da, 5 yaşındaki torununu düştüğü tandırdan kurtaran babaanne Hashanım Demir, yaklaşık 2 aydır tedavi gören torunu Yiğit'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.



Çat ilçesinin Ağa köyünde yaşayan 11 torun sahibi 65 yaşındaki Hashanım Demir, yaklaşık 2 ay önce ziyaret için oğlu Cengiz Demir'in köydeki evine gitti. Bir süre evin bahçesinde gelini Tuğba Demir ile sohbet ettikten sonra içeri giren babaanne Demir, 5 yaşındaki torunu Yiğit Demir'in çığlıklarını işitti. Yiğit'i evin odalarında göremeyen babaanne Demir, çığlıkların geldiğini tandırın yanına gitti. Torununu tandırdan kurtaran babaanne Demir, olay yerine 112 acil servis ekiplerini çağırdı.



Çat Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit Demir, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) Yanık Merkezi'ne sevk edildi.



Olay nedeniyle bacağı ve ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluşan Demir'in tedavisi sürüyor. Torununu tandırdan kurtarırken kolunda kısmen yanık oluşan babaanne Demir ise yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi gören torununa refakat ediyor.



Babaanne Hashanım Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torunu Yiğit'in iyileşip hastaneden çıkacağı günü beklediğini söyledi. Oğlunu ziyarete gittiğinde torununun tandıra düştüğünü anlatan Demir, şöyle konuştu:



"Torunumun annesi ekmek pişiriyordu. Eve gittiğimde çocuğun sesini duydum. Çocuğun sesi geliyor ama kendisi yoktu. Sonra baktım ki çocuk tandırın içinde, hemen elimi atıp torunumu tandırdan çıkardım. Torunumu çok seviyorum. Onu tandırdan çıkarırken hafif derece kollarım yandı ama kurtarınca çok mutlu oldum. Bana bir şey olmadı. Torunumu öyle tandırın içinde görünce çok üzüldüm. 2 aydır hep yanındayım. Üzülmesem, sevmesem bugüne kadar başında beklemezdim. Bacakları yandı ama doktorlar iyileşecek diyorlar."



Yiğit Demir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre sonra taburcu olacağı belirtildi.