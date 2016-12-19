YÖK'ten sınav sistemi değişikliği haberlerine yalanlama

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "YÖK'te üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bir başka bakanlıkla da konuya ilişkin haberlerde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmemektedir. Diğer taraftan sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberler adaylar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır" denildi.

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Lise diploma puanlarıyla önlisans programlarına sınavsız geçiş yapılacağı yolundaki haberler, YÖK tarafından yalanlandı.



Açıklamada, üniversiteye giriş sisteminin değiştirileceğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal gazetelerde, üniversiteye giriş sistemine dair gerçek dışı haberler yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:



"YÖK'te üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bir başka bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmemektedir. Diğer taraftan sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberler adaylar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.



Yükseköğretim sistemine girişle alakalı kamuoyunun sadece YÖK’ün kararlarını ve duyurularını dikkate almasını önemle rica ederiz."

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