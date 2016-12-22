Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama

11 ayda 10,7 milyar TL'lik senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, bu yılın ocak-kasım döneminde 927 bin senedin protesto edildiği, bu senetlerin parasal karşılığının 10,7 milyar TL olduğu bildirildi.

11 ayda 10,7 milyar TL'lik senet protesto edildi
TBB Risk Merkezinin bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan "Protestolu Senetler" raporu yayımlandı.

Rapora göre yılın 11 ayında, protesto edilen 927 bin senedin parasal tutarı 10,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla protesto edilen senet adedi yüzde 1,7, senet tutarı ise yüzde 20,7 arttı.

Söz konusu dönemde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği il İstanbul olurken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Konya ve Antalya takip etti. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul, yüzde 10'unu Ankara, yüzde 7'sini İzmir oluştururken, bu oran Antalya için yüzde 4 ve Gaziantep için yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti.

Protesto edilen senetlerin tutar bazında en düşük olduğu iller ise Bayburt, Siirt ve Tunceli şeklinde sıralandı.
Önceki Haber
Abdullah Ağar yazdı: Koskoca yaşamların koca yüreklilerin kısacık hikayesi
Sonraki Haber
Erdoğan: Hâlâ Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.