İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, yasa dışı şans oyunlarıyla 12,5 milyar dolar paranın yurt dışına kaçırıldığını açıkladı. Çakmak "vatandaşı borçlandırıp evini, arabasını, birikimini çalıyorlar" dedi.

İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, yasa dışı şans oyunlarıyla 12,5 milyar dolar paranın yurt dışına kaçırıldığını açıkladı. Çakmak "vatandaşı borçlandırıp evini, arabasını, birikimini çalıyorlar" dedi.



İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Ulusal Kanal programcısı Şule Perinçek’in sorularını yanıtladı. Çakmak, "Türkiye'de 2,5 milyon kişinin yasadışı yollardan şans oyunu oynuyor" dedi .



Çakmak, şans oyunlarının devlet kontrolünden çıkmasının sakıncalarını anlattı.



Ticari kayıpla önmelenin en önemli yolu kumar ile mücadele...



HABER: ŞULE PERİNÇEK - KAMERA:AKIN KARA

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