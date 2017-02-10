Kuzey Amerika'nın en büyük otomobil fuarı 109'uncu kez ziyaretçilerini ağırlıyor

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 109'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açacak "Chicago Otomobil Fuarı"nın basın tanıtımı başladı.

İlki 1901'de yapılan Kuzey Amerika'nın en büyük otomobil fuarında yüzlerce araç, bölgenin en büyük kongre merkezi McCormick Place'te tanıtılıyor.

Otomotiv sektöründe gelinen son noktayı ziyaretçilerine aktaran "2017 Chicago Otomobil Fuarı"nın iki gün sürecek basın tanıtımında elektrikli ve insansız araç sistemleri öne çıkıyor. Fuarda ayrıca çevre dostu elektrikli modellerin yanı sıra lüks otomobiller büyük ilgi görüyor.

Fuarda en çok ilgiyi gören araçlar arasında 2018 model Dodge Durango SRT, Ford Expedition, Hyundai Elantra GT, Subaru Legacy, Volkswagen Atlas ve 2017 model Infiniti Q50, Infiniti QX80, Mitsubishi Outlander, Nissan Altima, Nissan Murano, Ram 1500 Copper ve Chevrolet Redline Serisi yer alıyor.

Klasik araç renkleri yerine daha canlı ve çarpıcı renklerin tercih edildiği 2017 ve 2018 model otomobillerde sürücü ile sesli iletişim kurabilme, sürücü hatalarını önlemeye yönelik akıllı sistemler ve otomatik frenleme özellikleri dikkati çekiyor. Ziyaretçilere bazı araçları test etme imkanı sağlanan fuarda birçok renkli etkinlik de sunulacak.

Genel ziyarete yarın açılacak ve 20 Şubat'ta sona erecek fuara 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.