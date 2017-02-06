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2,3 milyon metrekare hazine arazisi de Varlık Fonu'na devredildi

Kamuya ait çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi de devredildi.

2,3 milyon metrekare hazine arazisi de Varlık Fonu'na devredildi

Kamuya ait birçok dev kuruluşun yanında, çoğunluğu turizm bölgelerinde toplam 2.3 milyon metrekare Hazine arazisi de devredildi.

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, aralarında Antalya, Muğla, İzmir gibi turizm bölgelerindeki Hazine taşınmazlarının da bulunduğu çok sayıda arazi Varlık Fonu'na devredildi. Karara göre, arazilerin tescil ve devir işlemleri bitinceye kadar taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilecek.

Varlık Fonu'na devredilen arazilerin bir bölümünün büyüklüğü: 

Antalya'nın Aksu, Merkez, Kemer ve Manavgat ilçelerinde 700 bin 910 metrekare

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 959 bin 713 metrekare

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 22 bin 866 metrekare

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, 556 bin 891 metrekare

Muğla Bodrum Gündoğan'da 11 bin 334 metrekare

Isparta ve Kayseri'de 38 bin 958 metrekare






Kaynak: DHA
Etiketler; #varlık fonu #hazine arazisi
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