İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Kayyum atandı
Kayyum atandı

3 Şubat 2017 Cuma dolar ne kadar oldu

Dünkü kapanışı 3,7300 lirayla yapan dolar, bugüne 3,7420 liradan başlamıştı. ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından hızla gerileyen dolar, 16:45 itibariyle 3.69 TL seviyesine kadar düştü.

3 Şubat 2017 Cuma dolar ne kadar oldu

Dün 3.71 TL'ye kadar inen dolar, güne 3.74 TL seviyelerinden başladı.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 3.75 TL sınırına dayanan dolar, ABD'den gelen istihdam verisinin ardından geriledi ve 16:45 itibariyle 3.69 TL seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artarak 87.464,41 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 70,22 puan değer kazandı. Dün, 87.394,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,14 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 87.343,04 puandan başladı. Endeks en düşük 87.047,45 puanı, en yüksek ise 87.612,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,05 ve sanayi endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #3 Şubat 2017 Cuma dolar ne kadar #cuma dolar ne kadar #3 şubat dolar ne kadar
banner863
Önceki Haber
TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 47 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Konutta KDV düzenlemesine gidildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.