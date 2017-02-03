3 Şubat 2017 Cuma dolar ne kadar oldu

Dünkü kapanışı 3,7300 lirayla yapan dolar, bugüne 3,7420 liradan başlamıştı. ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından hızla gerileyen dolar, 16:45 itibariyle 3.69 TL seviyesine kadar düştü.

Dün 3.71 TL'ye kadar inen dolar, güne 3.74 TL seviyelerinden başladı.



Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 3.75 TL sınırına dayanan dolar, ABD'den gelen istihdam verisinin ardından geriledi ve 16:45 itibariyle 3.69 TL seviyesinde işlem görüyor.



Borsa İstanbul 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artarak 87.464,41 puana yükseldi.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 70,22 puan değer kazandı. Dün, 87.394,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,14 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 87.343,04 puandan başladı. Endeks en düşük 87.047,45 puanı, en yüksek ise 87.612,41 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,05 ve sanayi endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.



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