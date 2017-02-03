408 bin emekli için ek ikramiye başvuruları başladı

30 yılın üzerinde hizmeti olup, 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olan 408 bin kişiye tanınan ek ikramiye için başvurular başladı. Şartları taşıyan kamu çalışanları geriye dönük yıllık 50 ile 2 bin 587 lira arasında değişen tutarlarda ek ikramiye alacak.

Kamuda 30 yıldan fazla çalıştıktan sonra 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlara ödenecek ikramiyeler için bir yıllık başvuru süresi başladı.



Torba kanunla getirilen düzenleme çerçevesinde yaklaşık 408 bin kişiye 2.1 milyar lira emekli ikramiyesi ödenecek.



2005 yılından sonra emekli olan öğretmenlere yıllık en az bin TL ve üzerinde ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye başvurularının 26 Ocak 2018 tarihine kadar bir yıllık sürede yapılması gerekiyor.



Emekli ikramiyesi ödemesinden, 7 Ocak 2017 tarihinden önce vefat eden memurların dul ve yetimleri gibi kanuni vârisleri ile emeklilerin kendileri yararlanacak. Bu kişilere 30 yılı aşan her “tam yıl” için emekli ikramiyesi ödenecek.



1 yıl süre içinde başvuru yapılmaması halinde, emekli ikramiyesi hakkı ortadan kalkacak. Bu nedenle hak sahiplerinin 26 Ocak 2018 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Ödemeler ise başvuru tarihini izleyen üç ay içinde yapılacak.



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