CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

45 ülkede kuş gribi çıktı yumurta ihracatı katlandı; iç piyasada fiyatı arttı

Yumurta sektörünün kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat, pek çok ülkede baş gösteren kuş gribinin etkisiyle, önemli ölçüde artış gösterdi.

45 ülkede kuş gribi çıktı yumurta ihracatı katlandı; iç piyasada fiyatı arttı

Kanatlı Tanıtım Grubu Başkanı Bedri Girit,  yaptığı açıklamada, şu anda yaklaşık 45 ülkede kuş gribi vakası tespit edildiğini, hastalığın aşamasına göre karantinaya alınan bu ülkelerle tavuk ve ürünleri ticaretinin yasaklandığını anlattı.

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir vaka olmadığına dikkati çeken Girit, bunun geçen yıl özellikle Balıkesir'de görülen vakaların ardından alınan tedbirlerin sonucu olduğunu dile getirdi.



Kanatlı sektörünün tesislerde güvenlik seviyelerini artırdığını belirten Girit, "Sektör, biyogüvenlik kurallarını en üst düzeyde uyguluyor. Gerek beyaz et gerek yumurta tesislerine ziyaretçi kabul edilmiyor." dedi.

"HASTALIKLARDAN ARİ OLDUĞUMUZ İÇİN BİZİ TERCİH EDİYORLAR"

Türkiye'nin, tedbirler sayesinde bu dönemi sıkıntısız atlatacağını söyleyen Girit, şöyle devam etti:



"Bu tedbirler devam ettikçe risk azalıyor. Kuş gribi yaşamadan bu seneyi geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu dönemin bize ihracat avantajları oldu. Biz daha tavuktan çıkmamış yumurtaları satmaya başladık. Kasım ayındaki yumurta ihracatımız 246 milyon dolar oldu. Kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı. Siparişlere yetişemiyoruz. Kuş gribine dayalı olarak piliç etinde de benzer bir durum var. Bizim bu durumda en büyük avantajımız coğrafi konumumuz oldu. Tamamen hastalıklardan ari olduğumuz için bizi tercih ediyorlar."

"YUMURTA HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULDU"

Girit, yumurtada ve beyaz ette ihracatın artması ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle yurt içinde de bu ürünlerin fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, fiyat artışına gösterilen tepkiye şaşırdıklarını söyledi.

Yumurta sektörünün bugüne kadar vatandaşa zarar etme pahasına hizmet sunduğunu savunan Girit, "Aşı, yem, ekipman dahil olmak üzere birçok girdisi ithalata dayalı bir sektörüz. Dövizin yükselişinde yaşadığımız bir dezavantaj var, maliyetlerimiz yükseldi. Geçmiş yıllarda biz yumurtayı düşük fiyatlardan sattık, batan şirketler oldu, fonların devraldığı şirketler oldu. Şimdi ise fiyatlar hak ettiği yere geldi." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yumurta zam #yumurtaya neden zam geldi #yumurtanın fiyatı neden arttı #yumurta fiyatı kuş gribi
banner863
Önceki Haber
CHP'de 3 bin 631 kişi üyelikten çıkarıldı
Sonraki Haber
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.