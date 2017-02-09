“50 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız“

"5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlarımızla birlikte toplamda 50 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağımızı öngörüyoruz"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlarımızla birlikte toplamda 50 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağımızı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasındaki istihdam seferberliği çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hazır giyim ihracatçıları olarak kendilerinin her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını dile getiren Tanrıverdi, içinde bulunulan zorlu süreçte üzerlerine düşen sorumlulukların gereğini yerine getireceklerini belirtti. Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın istihdamda milli seferberlik çağrısını destekliyoruz. Halen hazır giyim sektöründe üretimde 470 bin civarında istihdamımız var. Hükümetin daha önce sunduğu kolaylıklar ve son KHK ile sağlanan teşviklerle bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmamız mümkün olabilecek. 5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlarımızla birlikte toplamda 50 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağımızı öngörüyoruz."

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de istihdamı artırma yönünde son dönemde art arda getirilen teşvikleri çok önemli bulduklarını kaydetti. Öncel, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı istihdamda milli seferberlik çağrısını da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bilindiği gibi perakende genç istihdamının en yoğun olduğu sektörlerin başında geliyor. BMD olarak özellikle yeni getirilen teşviklerle genç mezunları işe almanın, onlara öncelik vermenin tam zamanı olduğunu düşünüyoruz."