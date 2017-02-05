6. PENTEX Fuarı Gaziantep'te açılıyor

Penye ve tekstil sektörünün nabzını tutacak fuar 8 Şubat'ta açılacak

Gaziantep'te bu yıl altıncısı düzenlenecek Penye, Tekstil ve Teknolojileri (PENTEX) Fuarı, 8 Şubat Çarşamba günü açılacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 8 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te açılacak fuarda, Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin'den 120 firma ve 250 marka ürünlerini sergileyecek.

Fuarda, penye ve konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayisi ve aksesuarları, etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.

Türkiye genelinden profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetlerinden yaklaşık 20 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar, 5 gün açık kalacak.

GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yazılı açıklamasında, PENTEX Fuarı’nın tekstil ve penye sektörünün önemli buluşma noktası olduğunu kaydetti.

2004 yılında "Fuarlar Şehri Gaziantep" projesinin başlatıldığını, bu hedef doğrultusunda da kent olarak önemli çalışmaların hayata geçirildiğini, fuarlar şehri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Konukoğlu, ‘"Fuarlar, sektörlerimizin yeni müşteriler ve pazarlar bulmalarını sağlayan en önemli araçların başında gelmektedir. Sanayi Odası olarak, son on üç yıllık süreçte pek çok organizasyon yaparak üyelerimizin katılımcı ya da ziyaretçi olarak fuarlardan yararlanmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Tekstil sektörünün dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer gerek ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınmada önem arz ettiğine dikkati çeken Konukoğlu, tekstilin işsizlik sorununun panzehiri olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in önemli bir tekstil merkezi olduğuna işaret eden Konukoğlu, şehrin imalat sanayinde ve yatırımlarında başı çektiğini, geçen yıl tekstil ve ham maddeleri ihracatının 1 milyar 295 milyon dolar ve ayrıca tekstil içerisinde büyük önem kazanan halı ihracatının 1 milyar 305 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.