Sabancı Ailesi'nin 1951 yılında kurduğu Bossa ikinci kez el değiştiriyor. 2008 yılında Sabancı tarafından Adanalı Akkardan A.Ş.'ye satılan Bossa'yı Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde bulunan Oğuz Tekstil'in sahipleri alıyor.

Türkiye'nin en en köklü sanayi tesislerinden biri olan Bossa'nın 1951 yılında Adana'da atıldı. Sabancı Ailesi 2008 yılına geldiğinde Bossa'yı Akkardan'a sattı.



Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Kantül ailesinin sahibi olduğu Akkardan ise Bossa ile ilgili yeni bir karar aldı. Bossa'nın yüzde 93,75'lik hissesini elinde bulunduran Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerini Oğuz Tekstil'in sahipleri İsrafil-Yusuf Uçurum kardeşler alıyor.



Rekabet Kurumu'nun da onayı ile birlikte hisse devir işlemi gerçekleşmiş olacak.



İSO 500 LİSTESİNDE YER ALIYOR



Bossa'yı alan Uçurum Ailesi de tekstildeki yatırımları ile biliniyor. Oğuz Tekstil, 120 bin metrekare alanda, yıllık 30 milyon metre üretim kapasitesi ile polyester viskon kumaş üretiminde Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip entegre tesisi. Oğuz Tekstil’in başlıca pazarları ise Amerika, Rusya ve Avrupa ülkeleri.



Otuzdan fazla ülkeye ihracat yapan Oğuz Tekstil, İSO 500 listesinde de 453'üncü sırada yer alıyor.



İsrafil Uçurum, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Adana Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na seçilmişti.



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