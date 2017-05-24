Ülkede ikinci el konut satışları nisanda yüzde 2,3 azalarak 5 milyon 570 bine geriledi

ABD’de ikinci el konut satışları nisanda aylık yüzde 2,3 düşüşle beklenenden fazla geriledi.



National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları nisanda önceki aya oranla yüzde 2,3 azalarak 5 milyon 570 bine indi. Piyasaların beklentisi satışların yüzde 1,1 düşüşle 5 milyon 650 bine gerilemesi yönündeydi.

Yeni konut satışlarının önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,6 yükseldiği bildirilen NAR'ın raporunda, Başekonomist Lawrence Yun'un şu görüşlerine yer verildi:



"Konut satışlarının geçen ay düşmesi marttaki yüzde 4,2’lik güçlü performansın ardından kısmen bekleniyordu. Yeni ve ikinci el konut stokları, satış hızını yakalayamadı. Talep ülkenin birçok bölgesinde arzı geride bırakıyor ve birçok potansiyel müşterinin alacak ev bulmasını engelliyor."



Raporda ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükselerek, 244 bin 800 dolara çıktığı belirtildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 62'nci aya taşımış oldu.