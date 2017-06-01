Ülkede inşaat harcamaları nisanda yüzde 1,4 azaldı

ABD'de inşaat harcamaları nisanda yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 1,4 azaldı.



ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, inşaat harcamaları nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,4 düşüşle 1 trilyon 218 milyar dolara geriledi.



Bu sonuçla yılın ilk düşüşünü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.



İnşaat harcamalarının nisanda gerilemesinde kamusal inşaat giderlerinin yüzde 3,7 ve özel sektörün inşaat giderlerinin 0,7 azalması etkili oldu.



Bu arada, mart ayına ait inşaat harcamalarındaki değişim yüzde 0,2 düşüşten yüzde 1,1 artışa revize edildi. Analistler, inşaat harcamalarının izlediği istikrarsız grafiğin konut sektöründeki ivmeyi olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.