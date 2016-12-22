ABD'de işsizlik maaşı talebi 6 ayın zirvesinde

- ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 275 bine çıkarak hazirandan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 275 bine çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 17 Aralık ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 275 bin oldu. Böylece haziranın ikinci haftasından bu yana en yüksek seviyesini gören başvurulara yönelik piyasa beklentisi 257 bin düzeyindeydi.



Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 6 bin kişilik artışla 263 bin 750’ye yükseldi. Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 15 bin kişi artarak 2 milyon 36 bine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 10 bin seviyesindeydi.



Bu arada, 10 Aralık ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları revize edilmeyerek 254 binde bırakıldı.



Açıklamada ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının son 94 haftadır eşik olarak kabul edilen 300 bin seviyesinin altında kalarak, 1970'ten bu yana en iyi performansını gösterdiği kaydedildi.