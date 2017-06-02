Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı 20 hafta üst üste artış kaydetti, bu süreçteki artış oranı yüzde 40'tan fazla oldu

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla 733'e ulaştı.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 11 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınırken, toplam sayı 733'e yükseldi.

Baker Hughes verileri ayrıca ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının 20 hafta üst üste artış kaydettiğini de gösterdi. Böylece, ocak ayında 522 olan petrol sondaj kulesi sayısı son 19 haftada yüzde 40'tan fazla arttı.

ABD'de toplam petrol sondaj kulesi sayısı, Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerikan petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yılın mayıs ayında 316'ya gerileyerek yüzde 80'le tarihi düşüş kaydetmişti.



Petrol üretimi 15 haftanın 14'ünde yükseldi

ABD'nin ham petrol üretimi de son 15 haftanın 14'ünde artış gösterdi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD'nin ham petrol üretimi, son 15 haftanın 14'ünde yükselerek geçen hafta itibariyle günlük ortalama 9,34 milyon varile tırmandı.



EIA'nın nisan ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl da 10 milyon varil olması bekleniyor.



ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ülkesini Paris İklim Anlaşmasından çekmesinin ardından, ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarının azalması ve petrol üretiminin artması beklentileri öne çıktı.

Beklentilerin ardından, uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2, bugün de yüzde 1,1 azalarak 49,84 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrol varil fiyatı da dün yüzde 1,7, bugün de yüzde 0,7 düşerek 47,59 dolara geriledi.

