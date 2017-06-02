ABD'de dış ticaret açığı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı

ABD'de dış ticaret açığı nisan ayında mart ayına göre yüzde 5,2 artarak beklentiyi aştı.



ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, dış ticaret açığı bu yılın nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 47,6 milyar dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump için öncelikli sorunlar arasında yer alan ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 46,1 milyar dolar ya da yüzde 1,5 artış yönündeydi.

Açığın nisanda artış kaydetmesinde, ithalatın yüzde 0,8 artışla 238,6 milyar dolara çıkması belirleyici oldu. Ülkenin ihracatı ise aynı dönemde yüzde 0,3 azalışla 191 milyar dolara geriledi.

Bu arada, mart ayına ait dış ticaret açığı verisi, 43,7 milyar dolardan 45,3 milyar dolara revize edildi.



Analistler, beklentileri aşan ticaret açığının, büyümenin ikinci çeyrekte toparlanacağına yönelik beklentiler açısından risk yarattığını belirtiyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan diğer verilere göre, tarım dışı istihdam artışı mayısta 138 binle beklentinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3’e gerileyerek son 16 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD Merkez Bankası Fed'in enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler, mayısta beklenti paralelinde yüzde 0,2 yükselirken, yıllık ücret artışı yüzde 2,5’te sabit kaldı. Söz konusu dönemde, iş gücüne katılım oranı 0,2 puanlık düşüşle yüzde 62,9’dan yüzde 62,7’ye gerilerken, haftalık ortalama çalışma saati 34,4 ile önceki ayki seviyesini korudu.

ABD borsaları, verilerin ardından haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.