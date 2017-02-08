ABD'de tüketici kredileri beklentiyi karşılamadı

Ülkede tüketici kredileri, Aralık 2016'da 14,2 milyar dolar artarak beklentinin altında kaldı

ABD'de tüketici kredileri aralık ayında 14,2 milyar dolar artarak, beklentilerin çok altında kaldı.



ABD Merkez Bankasının (Fed) verilerine göre, tüketici kredileri Aralık 2016'da, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 14,2 milyar dolar (yüzde 4,5) daha artarak toplam 3 trilyon 763 milyar dolara ulaştı. Piyasaların veriye yönelik beklentisi ise 20 milyar dolar düzeyindeydi.



Beklentilerin altında kalan aralık ayı tüketici kredilerinde, kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin sadece yüzde 2,9 genişlemesi önemli rol oynadı.



Kasımda yüzde 14,4 milyar dolar artan devir yapan krediler, aralıkta son 10 ayın en küçük artışını kaydetti.



Öte yandan ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler aralıkta yüzde 5,1 artış gösterdi. Bu arada, Kasım 2016'ya ait tüketici kredilerindeki artış 24,5 milyar dolardan 25,2 milyar dolara revize edildi.



Analistler, ABD ekonomisinin yüzde 70'ini tüketici harcamalarının oluşturduğuna işaret ederken, kredi kullanımındaki düşüşün harcamaları aşağı çekebileceğini belirtiyor.