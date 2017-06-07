Stoklar, geçen hafta 3,3 milyon varil artarken, 8 hafta üst üste gerilemenin ardından ilk defa yükseldi. Ülkede ham petrol üretimi son 16 haftanın sadece 2'sinde düşüş gösterdi.

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,3 milyon varil (yüzde 0,6) artışla 513,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3,5 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 6,4 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları 8 hafta üst üste azaldıktan sonra ilk defa artış gösterdi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 685 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu hafta 3,3 milyon varil (yüzde 1,4) artarak 240,3 milyon varile ulaştı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,6 milyon varil yükseliş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,9 milyon varil düşüş kaydetmişti.



Ham petrol üretimi 16 haftanın 2'sinde geriledi

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 24 bin varil azalarak 9,32 milyon varile geriledi. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 16 haftanın sadece 2'sinde düşüş kaydetmiş oldu.

Ülkenin ham petrol ithalatı ise söz konusu hafta bir öncekine kıyasla, günlük ortalama 356 bin varil artışla 8,34 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü.

EIA verilerinin açıklanmasıyla ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 46,03 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 48,23 dolara geriledi.