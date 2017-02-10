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ABD'de tüketici güveni seçimden beri ilk kez geriledi

- Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), şubat ortasında 95,7’ye gerileyerek başkanlık seçimlerinden beri ilk kez düştü

ABD'de tüketici güveni seçimden beri ilk kez geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), şubat ortasında 95,7’ye gerileyerek başkanlık seçimlerinden beri ilk düşüşünü kaydetti.

Michigan Üniversitesinin raporuna göre UMICH, şubat ortasında ocak sonuna kıyasla 2,8 puan azalışla 95,7 oldu. Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinden bu yana ilk kez gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi 98 olarak belirlenmişti.

Ülkede tüketici güven endeksi, başkanlık seçimlerinin ardından son 12 yılın en yüksek seviyelerine yükselmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketici güveninin 12 yılın zirvesinden gerilemesinde, tüketicilerin mevcut koşullara yönelik değerlendirmesinden ziyade beklentilerinin kötüleşmesinin etkili olduğunu bildirdi.

Rapor, önceki ay 90,3 seviyesinde ölçülen Beklentiler Endeksi şubatta 85,7’ye gerilediğini ortaya koydu. Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi ise sınırlı düşüşle 111,3’ten 111,2’ye indi.

Etiketler; #Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH)
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