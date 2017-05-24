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Adana'da dolu tarım ürünlerine zarar verdi

- Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: - "Ekili ürünlerdeki zararın yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu tahmin ediyoruz"

Adana'da dolu tarım ürünlerine zarar verdi

ADANA (AA) - Adana ve çevresinde son günlerde etkili olan dolu ve şiddetli yağışın başta karpuz olmak üzere ekili ürünlere zarar verdiği bildirildi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yazılı açıklamasında, merkez Seyhan ilçesine bağlı, Camuzcu, Kayışlı, Karayusuflu, Çaputçu ve Köylüoğlu mahallelerinin de içinde yer aldığı bölgede yağış ve dolunun çiftçiyi üzdüğünü belirtti.

Söz konusu yerlerde yaklaşık 20 bin dekar alanda aşırı yağış ve doludan kaynaklı ciddi zarar oluştuğunu aktaran Doğru, “Zarar gören tarım alanlarındaki ürünleri ciddi bir masrafla hasat aşamasına getiren üreticilerimiz zor durumda. Ekili ürünlerdeki zararın yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doğru, oluşan zarar nedeniyle zor durumda kalan çiftçilerin zirai kredi vadelerinin uzatılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden destek beklediklerini kaydetti.

Etiketler; #adana #Adana Çiftçiler Birliği #Tarım
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