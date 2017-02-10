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Ağbal, Varlık Fonu'nun yapısına ilişkin açıklamalar yaptı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesindeki kaynakların ipotek edilmeyeceğini belirten Ağbal, ''Fon bu varlıklara gözü gibi bakacak'' dedi.

Ağbal, Varlık Fonu'nun yapısına ilişkin açıklamalar yaptı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Fonu'nun yapısına ilişkin açıklamalar yaptı.

Star Gazetesi'ne konuşan Maliye Bakanı  Ağbal, fona devredilen hisselerle ilgili, Hazine’nin altında durmasıyla Türkiye Varlık Fonu altında durması arasında bir farklılık olmayacağını savundu.

Fona devredilen kaynakların ipoetek edilmesinin söz konusu olmayacağını belirten Ağbal, fondaki varlıklara bilanço kazandıracak bir yöntem olduğunu iddia etti.

Bakan Ağbal, Varlık Fonu'nun yapısı ile ilgili de bilgiler verdi. Fonun ticaret sicilinin oluşturulduğunu, yönetim kurulunun belirlendiği ve merkezinin İstanbul'da olacağını açıkladı.

Özelleştirme İdaresi bünyesinden Halkbank ve THY’nin alındığını belirten Ağbal, “Şeker fabrikaları hala bünyemizde, Sümer Holding bünyemizde devam ediyor. Artık hazır varlıkların özelleştirilmesi yerine proje özelleştirilmesi yöntemine kaydıracağız'' diye konuştu.

Fona devredilen kurumların özelleşmesi planı olmadığını vurgulayan Bakan, ''Fon bu varlıklara gözü gibi bakacak. Gelişmesine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fonun denetimi ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi Maliye bakanı, “Plan ve Bütçe Komisyonu ilk defa özel bir kanunla Fon’u denetlemekle yetkilendirildi. Siyasi denetim açısından muhalefet her şeyi sorabilecek. Kimse bunu suiistimal etmesin, her şey açık şeffaf” diye konuştu.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #maliye bakanı naci ağbal #Türkiye Varlık Fonu
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