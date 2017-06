"Yeniden yapılandırma kapsamında Bakanlık olarak bu yıl 1,5 milyar liralık tahsilat öngörürken, daha bugünden rakam 5,5 milyar lirayı geçti ve 2017 bütçesine ilave 4 milyar lira gelir sağlanmış oldu"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yeniden yapılandırma kapsamında Bakanlık olarak bu yıl 1,5 milyar liralık tahsilat öngörürken, daha bugünden rakam 5,5 milyar lirayı geçti ve 2017 bütçesine ilave 4 milyar lira gelir sağlanmış oldu." dedi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6736 sayılı yeniden yapılandırma kanununun 2017 yılı bütçe gelirlerine önemli katkı sağladığını söyledi.

Maliye Bakanlığı olarak bütçeyi yaparken yeniden yapılandırma çerçevesinde bu yıl 1,5 milyar liralık tahsilat öngördüklerini belirten Ağbal, "Maliye Bakanlığı olarak yeniden yapılandırmayla gerçekleştirdiğimiz tahsilat yılbaşından bu yana bugün itibarıyla 5,5 milyar lirayı aştı. Dolayısıyla bütçe hedefimiz 1,5 milyar lira iken 5,5 milyar lirayı geçti. Daha bugünden 2017 bütçesine yeniden yapılandırma kanunundan ilave 4 milyar lira gelir gelmiş oldu." diye konuştu.

Ağbal, bunun 2017 yılında bütçe açığını aşağıya çekecek önemli bir gelir kaynağı olacağına dikkati çekti.

Bu ayın, 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında ödenmemiş kamu alacakları için başvuru dönemi olduğunu da anımsatan Ağbal, yapılandırma başvurularını almaya başladıklarını, ödemelerin ise temmuzda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Dolayısıyla, 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunu çerçevesinde temmuzda önemli bir tahsilat beklediklerini dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Hem eski hem yeni yaptığımız yeniden yapılandırma kanunlarının tahsilatlarıyla bütçeye bu aylarda ilave gelir gelmeye devam edecek. Yeniden yapılandırma kanunu 2017'de bütçemiz açısından önemli bir gelir kaynağı oldu, önümüzdeki aylarda bütçe dengesini daha da olumlu noktalara taşıyacak önemli bir faktör haline gelecek. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici."



"Mayısta bütçemiz inşallah fazla verecek"

Ağbal, mayıs ayı bütçe sonuçlarını 15 Haziran'da açıklayacaklarına işaret ederek, "Mayısta bütçemiz inşallah fazla verecek." dedi.

Kurum geçici vergi tahsilatlarında da hedefin çok üzerinde bir rakam oluştuğunu anlatan Ağbal, mayısın bütçe açıklarının aşağı geldiği ve önemli bir bütçe fazlası verileceği bir ay olacağını söyledi.

Ağbal, şöyle devam etti:

"İlk aylarda da 'Ekonomiyi canlandırmak için aldığımız tedbirlerin ilk aylarda bütçeye geçici bir yansıması olacak. Bütçe açığı belki ilk aylarda bir miktar yukarı gidecek ama sonraki aylarda hem geçici tedbirlerin etkisinin kalkması hem de ekonomideki canlanmayla beraber bütçe dengesi olumlu yönde seyredecek' demiştim. Mayıs böyle bir seyrin başladığı ay olacak. Sonraki aylarda bunun daha da artarak devam ettiğini göreceksiniz."



"Maliye politikası ekonomik büyümeye destek verecek"

Ağbal, bugüne kadar bütçede her zaman ihtiyatlı bir duruş sergilediklerini hatırlatarak, aynı tutumlarını devam ettirdiklerini vurguladı.

Mayıs ayı bütçe sonuçları ve yeniden yapılandırma kanunu tahsilatlarının, bütçe açığındaki artışın öngörülenden daha düşük kalabileceğine işaret ettiğini anlatan Ağbal, "Vergi gelirlerinde olumluya giden seyri görüyorum. Harcama tarafında son derece kontrollü ve dikkatli bir politika izliyoruz ama her zaman şunu söylüyorum, maliye politikası ekonomik büyümeye, canlanmaya destek verecek. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonomide oluşan yavaşlamayı tersine çevirecek ve ekonomiyi tekrar potansiyeline yakınlaştıracak çerçevede maliye politikası uygulamalarını göstereceğiz." diye konuştu.

Bu yaklaşımlarının sonuçlarını görmeye başladıklarına işaret eden Ağbal, yaptıkları geçici vergi indirimlerinin hem ilgili sektörlerde hem de buralara girdi veren diğer sektörlerde ciddi bir canlanma getirdiğini söyledi.

Ağbal, ekonomik göstergelerin Türkiye ekonomisindeki toparlanmayı gösterdiğini belirtirken, bunları görmekten dolayı son derece memnun olduklarının altını çizdi.



"Ödemeyenlerle ilgili gerekli çalışmaları yapacağız"

Bakan Ağbal, yapılandırdıkları borçlarını ödeyen herkese teşekkür etti.

6736 sayılı yeniden yapılandırma kanununun uygulamasının son derece başarılı olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın bu ödevlerini yerine getirmesi için kendilerine gereken hatırlatmaları yapacağız. Diğer taraftan, devletin sağladığı tüm kolaylıklara ve imkanlara rağmen vergi borçlarını ödemeyenler var. Ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerle ilgili de Bakanlık olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bunu yapmak her şeyden önce 80 milyon vatandaşımızın hakkını korumak için son derece önemli bir husus."