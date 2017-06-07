İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok tartışılacak bir karara daha imza attı. Kamyon, TIR gibi ağır tonajlı araçların feribot kullanmasını yasakladı. Kamyon ve TIR'ların tek alternatifi kaldı o da Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Ancak sürücüler karar tepkili. Çünkü köprü hem çok uzak hem de pahalı.

0 0 0 0