İstanbul'da ağır tonajlı araçlara feribot yasaklandı, sürücüler karara isyan etti.
Bu kararla ilgili açıklama sabah saatlerinde büyükşehir belediyesinden geldi. Karara gerekçe olarak da, ağır tonajlı araçların Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük gösterildi.
Çoğunlukla kamyon, kamyonet ve TIR'ların oluşturduğu bu kuyruğun nedeni ise geçen yıl Ağustos ayında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Hemen hemen hepsinin talebi aynı. Köprü ücretinde indirim istiyorlar.
Bazı kamyon sürücüleri de bu düzenlemenin hükümetin köprüyü yapan şirkete araç garantisi vermesine bağladı.
Karar önümüzdeki hafta başından uygulamaya konacak.
HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok tartışılacak bir karara daha imza attı. Kamyon, TIR gibi ağır tonajlı araçların feribot kullanmasını yasakladı. Kamyon ve TIR'ların tek alternatifi kaldı o da Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Ancak sürücüler karar tepkili. Çünkü köprü hem çok uzak hem de pahalı.
İstanbul'da ağır tonajlı araçlara feribot yasaklandı, sürücüler karara isyan etti.