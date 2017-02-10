Altın fiyatları (10 Ocak altın diyarları)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 968,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 968,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,90 147,10 144,50 144,70

Cumhuriyet Ata Lira 968,00 984,00 952,00 968,00 22

Ayar Bilezik(Gr.) 134,00 138,00 132,00 136,00 Lira(Tam)

Ziynet 946,00 965,00 930,00 949,00

Yarım Ziynet 472,00 482,00 464,00 474,00

Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 232,00 237,00

