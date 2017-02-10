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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 968,00 lira oldu

Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 968,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,90 147,10 144,50 144,70 Cumhuriyet Ata Lira 968,00 984,00 952,00 968,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,00 138,00 132,00 136,00 Lira(Tam) Ziynet 946,00 965,00 930,00 949,00 Yarım Ziynet 472,00 482,00 464,00 474,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 232,00 237,00


Etiketler; #24 ayar külçe altın #altın fiyatları #Cumhuriyet altını
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