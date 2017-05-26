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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 976,00 lira oldu

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 976,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,00 144,20 145,70 145,90 Cumhuriyet Ata Lira 949,00 965,00 960,00 976,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,00 135,00 133,00 137,00 Lira(Tam) Ziynet 927,00 946,00 938,00 957,00 Yarım Ziynet 463,00 473,00 468,00 478,00 Çeyrek Ziynet 232,00 237,00 234,00 239,00
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhuriyet altını #altın fiyatları #24 ayar külçe altın
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