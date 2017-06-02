24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 959,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 959,00 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,80 144,00 143,10 143,30 Cumhuriyet Ata Lira 947,00 964,00 943,00 959,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,00 135,00 130,70 134,70 Lira(Tam) Ziynet 926,00 945,00 922,00 940,00 Yarım Ziynet 463,00 473,00 460,00 470,00 Çeyrek Ziynet 231,00 236,00 230,00 235,00

