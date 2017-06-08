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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 981,00 lira oldu.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 981,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,60 146,80 146,50 146,70 Cumhuriyet Ata Lira 966,00 982,00 965,00 981,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,80 137,80 133,50 137,50 Lira(Tam) Ziynet 944,00 963,00 943,00 962,00 Yarım Ziynet 472,00 482,00 472,00 482,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 236,00 241,00
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhuriyet altını #altın fiyatları #24 ayar külçe altın
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