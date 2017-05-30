Güne yükselişle başlayan gram altın, 146 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Güne yükselişle başlayan gram altın, 146 lira seviyesinden alıcı buluyor.



Dün, dolar/TL'deki düşüşe paralel 145,4 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 145,7 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 146,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını da 979 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün yatay seyirle günü 1.266,9 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.268 dolar seviyelerinde dengelendi.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle altın fiyatlarının dar bant aralığında hareket ettiğini belirterek, "Veri akışının altının ons fiyatına etkileri sınırlı kalsa da bugün eski FBI Başkanı James Comey'in ifadeleri piyasaları tedirgin edebilir." dedi.



Bugün ABD'de Fed'in de enflasyon göstergesi olarak takip ettiği tüketici güven endeksi ve kişisel gelirler verilerinin takip edileceğini dile getiren Memiş, "Bugün altının ons fiyatının 1.265-1.275 dolar aralığında, gram fiyatının ise 145,50-146,50 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.