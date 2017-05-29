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Altını olanlar dikkat !

Serbest piyasalarda haftaya yükselişle başlayan gram altın, 146 lira seviyesinde dengelendi.

Altını olanlar dikkat !

Yükseliş eğilimindeki dolar/TL'nin etkisiyle cuma günü 146,3 lira seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 145,8 liradan tamamladı.

Gram altın, bu haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 primle 146 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 977 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1.267,50 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de cuma günü açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 0,9 değer kazandığını ve haftayı 1.267 dolardan tamamladığını kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında yükselişlerin 1.275-1.280 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini ancak bu seviyelerden sert satışların gelebileceğini söyledi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna bağlı olarak haftaya yükselişle başladığını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 145,20 liranın destek, 146,20 liranın ise direnç olduğunu bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Altın #kapalıçarşı #çeyrek altın
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