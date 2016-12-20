Altının gram fiyatında düşüş mü yaşanıyor? Çeyrek altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünki kapanışta çeyrek altın 211,00 lira, Cumhuriyet altını 860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,47 yükselişle 128,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünki kapanışta çeyrek altın 211,00 lira, Cumhuriyet altını 860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,47 yükselişle 128,50 liradan işlem gördü. Günün ilk güncel rakamlarına göre bugün alınıp satılan altın türlerinin, Pazartesi günü kapanış ve bugün sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları (TL) şöyle:



ALTIN FİYATLARI - 20 ARALIK 2016







DÜN AJANSTAN GELEN HABERLERE GÖRE; ALTIN...



Geçen hafta döviz kurları ve altının ons fiyatındaki sert hareketlerin etkisiyle 127-132 lira bandında dalgalanan altının gram fiyatı, haftayı yüzde 1,6 azalışla 127,8 liradan tamamladı.



Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 128,2 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211 liradan, Cumhuriyet altını 860 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım kararının etkisiyle düşüşe geçerek 1.122,99 dolar ile 10 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1.140,40 seviyelerinde bulunuyor.