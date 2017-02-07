Altının gramı 147 liraya yükseldi (7 Şubat 2017 çeyrek altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 147,5 liraya çıktı. Çeyrek altın 241 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yükseldi.



Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı.



Bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dolar kurundaki artışa paralel güne yükselişle başlayan gram altın, yüzde 1 artışla 147,5 liradan alıcı buluyor.



ÇEYREK 240 LİRAYI AŞTI



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.235 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.233 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.