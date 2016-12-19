İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 128 bin 550 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 6 işlemde 6 milyon 952 bin 350 liralık ve 95 işlemde 84 milyon 334 bin 494,19 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 628 bin 850 liralık ve 1 işlemde 91 bin 525,06 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Uğuras Kıymetli Maden, Ahlatcı Döviz, Kaloti Jewellery şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 128.040,00 1.140,00 1.147,00 En Düşük 128.500,00 1.135,60 En Yüksek 128.850,00 1.146,50 Kapanış 128.550,00 1.144,00 Ağırlıklı Ortalama 128.747,22 1.142,59 İşlem Miktarı (Kg.) 54,00000 2.295,74568 İşlem Sayısı 6 95 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 6.952.350,00 84.334.494,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.349,74568 Toplam İşlem Adedi 101 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.621,29 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.630,49 Altın Endeksi Değişim (%) 0,35