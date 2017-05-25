Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı düne göre değişim göstermeyerek 143 bin 950 lira oldu.

Altın piyasasında, 8 işlemde 17 milyon 208 bin 729,86 liralık ve 110 işlemde 84 milyon 534 bin 938,13 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 385 bin 107,48 liralık ve 1 işlemde 553 bin 957,36 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Maden, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 143.950,00 1.255,00 1.129,00 En Düşük 142.000,00 1.253,80 En Yüksek 144.480,00 1.270,00 Kapanış 143.950,00 1.257,00 Ağırlıklı Ortalama 143.138,50 1.261,07 İşlem Miktarı (Kg.) 120,22 2.084,99 İşlem Sayısı 8 110 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 17.208.729,86 84.534.938,13 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.205,22 Toplam İşlem Adedi 118 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.885,72 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.890,32 Altın Endeksi Değişim (%) 0,16

