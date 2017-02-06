Altının kilogramı 143 bin lira oldu (6 Şubat altın fiyatları)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin lira ile önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Altın piyasasında, 18 işlemde 73 milyon 496 bin 573,23 liralık ve 19 işlemde 15 milyon 684 bin 59,45 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 102 bin 635,82 liralık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Deni̇zBank ve AG Kıymetli̇ Madenler şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 143.000,00 1.212,00 1.130,00 En Düşük 142.000,00 1.205,00 En Yüksek 145.500,00 1.228,00 Kapanış 143.000,00 1.228,00 Ağırlıklı Ortalama 143.215,08 1.220,89 İşlem Miktarı (Kg.) 513,19019 399,56783 İşlem Sayısı 18 19 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 73.496.573,23 15.684.059,45 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 912,75802 Toplam İşlem Adedi 37 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.786,85 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.823,64 Altın Endeksi Değişim (%) 1,32