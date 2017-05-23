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Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 25 milyon 567 bin 476,28 liralık ve 111 işlemde 121 milyon 183 bin 610,78 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 16 milyon 125 bin 273,94 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli̇ Maden, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Altın #borsa istanbul #çeyrek altın #Gümüş
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