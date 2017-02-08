Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 148 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 14 milyon 329 bin 685,56 liralık ve 9 işlemde 38 milyon 642 bin 779,03 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 64 bin 98,73 liralık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Troy Kıymetli̇ Maden Ti̇careti̇, Akbank ile Yapı ve Kredi̇ Bankası şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 147.150,00 1.228,00 1.130,00 En Düşük 147.950,00 1.232,50 En Yüksek 149.020,00 1.237,00 Kapanış 148.500,00 1.235,00 Ağırlıklı Ortalama 148.721,27 1.235,85 İşlem Miktarı (Kg.) 96,35263 972,54555 İşlem Sayısı 15 9 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 14.329.685,56 38.642.779,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.068,89818 Toplam İşlem Adedi 24 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.823,64 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.839,73 Altın Endeksi Değişim (%) 0,57