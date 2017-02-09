TSK'dan açıklama
TSK'dan açıklama
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'da silahlı saldırı

Altının ons fiyatı 3 ayın zirvesinde (Altın fiyatı 9 Şubat 2017)

Altının ons fiyatı, 1.240 doları aşarak yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı.

Altının ons fiyatı 3 ayın zirvesinde (Altın fiyatı 9 Şubat 2017)

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler, ABD Merkez Bankasının (Fed) mart ve haziran ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin düşmesi ve Avrupa tarafında başta Fransa seçimleri ile ilgili tedirginlikler altının ons fiyatını desteklemeye devam ediyor.

Ons altın, dün 1.245 dolar ile 11 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve 1.240 doların hemen üzerinde dengelendi. Bugün Asya piyasalarında güne yatay başlayan altının ons fiyatı, saat 10.10 itibarıyla 1.240 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki sakin seyrin etkisiyle şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesi olan 148,3 dolardan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çeyrek altın #altın fiyatı
banner863
Önceki Haber
Bursa haberleri - FETÖ/PDY operasyonu: 11 avukat gözaltına alındı
Sonraki Haber
Altının ons fiyatı 3 ayın zirvesinde (Altın fiyatı 9 Şubat 2017)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.